NBCUniversalStaffel 3Folge 7vom 18.10.2025
46 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Kriminelle Machenschaften in einem Automobilwerk rufen das A-Team auf den Plan. Rudy Garcia, ein rechtschaffender Mitarbeiter, entdeckt, dass sein Unternehmen in großem Stil betrügt. Aus Angst vor Rache seiner Arbeitgeber, bittet er die Ex-Soldaten um Hilfe. Hannibal und seine Leute tauchen tief in die Branche ein, doch wird es ihnen auch gelingen, die Bösewichte zu überführen?

