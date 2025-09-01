Das A-Team
Folge 17: Elfenbein aus Kenia
46 Min.Ab 12
In einem kenianischen Tierpark wird ein Wildhüter erschossen. War es ein Unfall oder ein brutaler Mord? Die Schwester des Opfers, Kamarra, will unbedingt die Wahrheit erfahren - sie engagiert das A-Team und holt die vier Experten ins ferne Afrika. Auf dem fremden Kontinent sind Hannibal und seine Leute schnell einer gerissenen Bande auf der Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick