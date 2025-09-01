Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Elfenbein aus Kenia

NBCUniversalStaffel 3Folge 17
Elfenbein aus Kenia

Das A-Team

Folge 17: Elfenbein aus Kenia

46 Min.Ab 12

In einem kenianischen Tierpark wird ein Wildhüter erschossen. War es ein Unfall oder ein brutaler Mord? Die Schwester des Opfers, Kamarra, will unbedingt die Wahrheit erfahren - sie engagiert das A-Team und holt die vier Experten ins ferne Afrika. Auf dem fremden Kontinent sind Hannibal und seine Leute schnell einer gerissenen Bande auf der Spur ...

