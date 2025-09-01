Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Die versunkene Stadt (1)

NBCUniversalStaffel 3Folge 2
Die versunkene Stadt (1)

Das A-Team

Folge 2: Die versunkene Stadt (1)

43 Min.Ab 12

Die Reporterin Tawnis Baker muss ihre Freunde um Hilfe bitten: Das A-Team soll ihren Verlobten retten. Brian Lefcourt, selbst Journalist und Archäologe, wurde im südamerikanischen Amazonasgebiet verschleppt. Hannibal und sein Team heften sich den Entführern an die Fersen und geraten dabei selbst in die Fänge von Flusspiraten. Wird das A-Team trotzdem seinen Auftrag erfüllen können?

NBCUniversal
