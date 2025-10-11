Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Der Herr des Waldes

NBCUniversalStaffel 3Folge 5vom 11.10.2025
Der Herr des Waldes

Der Herr des WaldesJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 5: Der Herr des Waldes

46 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Das A-Team geht unter die Holzfäller: Um den Geschwistern Samantha und John Lawrence zu helfen, arbeiten Hannibal und sein Team im Wald. Dort wollen sie dem gewissenlosen Bull McEwan das Handwerk legen. Doch dem Gewerkschaftsboss ist jedes Mittel recht, um seine Ziele zu erreichen. Das müssen die Experten bei diesem Auftrag am eigenen Leib erfahren ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen