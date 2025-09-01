Das A-Team
Folge 13: Die 100.000-Dollar Frau
45 Min.Ab 12
Ein Tankstopp mit ungeahnten Folgen: Während B.A. das Benzin bezahlen möchte, wird sein heiß geliebter Van geklaut, und zwar inklusive seinem Kollegen Murdock. Die beiden Gangster Logan und Jones benutzen das Auto als Fluchtwagen, nachdem sie grade die Tankstelle überfallen haben. B.A. will natürlich sofort die Verfolgung aufnehmen, doch dafür muss er erst einmal ein Fahrzeug reparieren ...
