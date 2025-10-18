Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Plagiatoren

NBCUniversalStaffel 3Folge 9vom 18.10.2025
Plagiatoren

PlagiatorenJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 9: Plagiatoren

44 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Das A-Team macht in der Zeitung eine schockierende Entdeckung: Eine Truppe von Verbrechern treibt in Europa in ihrem Namen ihr kriminelles Unwesen. Wer sind die Fremden, die den guten Ruf der Experten beschmutzen? Hannibal und sein Team machen sich gleich auf den Weg, um die Betrüger zu stellen, doch sie haben einen ungebeten Verfolger ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen