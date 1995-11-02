Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Nur der Tod zählt

KultKrimiStaffel 10Folge 20vom 02.11.1995
Nur der Tod zählt

Nur der Tod zähltJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 20: Nur der Tod zählt

58 Min.Folge vom 02.11.1995Ab 12

Sybille Senk wird durch drei Schüsse getötet in der Boutique ihrer Freundin Carola Salten aufgefunden. Hauptkommissar Kress geht der Frage nach, ob die Frau als einzige Zeugin des Raubüberfalls auf den Besitzer eines Juweliergeschäftes beseitigt werden sollte. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, daß sich Sybille Senk vor einiger Zeit von ihrem Mann getrennt hatte und seitdem die Lebensgefährtin von Frau Salten war. Diese beschuldigt den Ex-Ehemann als Mörder ihrer Freundin. Doch Katharina Prühl, die Schwester der Ermordeten weist den Kommissar darauf hin, daß Sybille vorhatte, ihre Lebensgefährtin zu verlassen. Plötzlich gibt es wieder Indizien, die das anfänglich vermutete Mordmotiv erhärten.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen