Detective Laura Diamond

WarnerStaffel 1Folge 10vom 28.11.2024
Folge 10: Laura und Beautiful Becky

41 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Der erfolgreiche Fruchtbarkeitsmediziner Dr. Karl Forster wird vermisst. Ein erster Hinweis führt Laura auf die Rennbahn - offenbar war der Arzt ein Fan von Pferdewetten. Außerdem verhalf er einem Jockey mit illegalen Hormonbehandlungen zum Idealgewicht. Doch das war nicht Forsters einziges krummes Geschäft, wie sich herausstellt: Scheinbar gaukelte er seinen Patientinnen Schwangerschaften vor, um die Erfolgsrate seiner Klinik nach oben zu treiben ...

Warner
