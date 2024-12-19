Laura und der verdächtige ExJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 16: Laura und der verdächtige Ex
42 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Emma Baker wurde in ihrem Schlafzimmer die Kehle durchgeschnitten, woraufhin sie regelrecht ausgeblutet ist. Hauptverdächtiger ist ihr Ex-Mann Dr. Andrew Devlin - Lauras Ex-Verlobter! Er hätte allen Grund gehabt, Emma zu töten, schließlich kassierte sie nach der Scheidung ordentlich Unterhalt. Außerdem hatte er noch einen Schlüssel zu ihrem Haus. Doch Laura hat Zweifel an Andrews Schuld. Nachdem jedoch alle weiteren Verdächtigen ausscheiden, weist alles auf ihn als Täter ...
