Detective Laura Diamond
Folge 2: Laura und das tödliche Date
40 Min.Ab 12
In einem noblen Hotel wird die Leiche einer Frau gefunden. Laura findet heraus, dass sie geschieden war und auf einem Dating-Portal nach unverbindlichen Männerbekanntschaften suchte. Ihre Recherchen in der Szene führen zu einem Profi-Aufreißer, der ein dunkles Geheimnis hat. Außerdem muss sich Laura damit arrangieren, dass ihr Noch-Ehemann Jake nach der Verhaftung von Hauser ihr Vorgesetzter ist - eine denkbar unangenehme Situation!
