Detective Laura Diamond
Folge 19: Laura und die persönliche Krise
42 Min.Ab 12
Laura befürchtet immer noch, schwanger zu sein und steht deshalb völlig neben sich. Ein neuer Fall verspricht Ablenkung: Treva Forster, eine Hilfslehrerin, wird tot im botanischen Garten gefunden. Offenbar hat jemand sie mit einem Taser attackiert, woraufhin die junge Frau stürzte und mit dem Kopf hart auf einem Stein aufschlug. Die Ermittlungen führen Laura und ihr Team in die unbarmherzige Welt des College-Sports, wo nichts als die Leistung zählt.
