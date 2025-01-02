Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 17vom 02.01.2025
Folge vom 02.01.2025

Gerade als Laura endlich zum ersten Mal mit ihrem Lover Tony intim werden will, stört ein Mordfall die Romantik: Eine unbekannte junge Frau wurde ermordet in einem verlassenen Lagerhaus gefunden. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Toten um Caroline Adams. Sie war Anwärterin für die Mitgliedschaft in einer Studentinnenverbindung - und die talentierteste Praktikantin bei einem Internet-Startup. Wer wollte die junge Frau tot sehen?

Warner
