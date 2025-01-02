Detective Laura Diamond
Folge 17: Laura und das Start-Up
42 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Gerade als Laura endlich zum ersten Mal mit ihrem Lover Tony intim werden will, stört ein Mordfall die Romantik: Eine unbekannte junge Frau wurde ermordet in einem verlassenen Lagerhaus gefunden. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Toten um Caroline Adams. Sie war Anwärterin für die Mitgliedschaft in einer Studentinnenverbindung - und die talentierteste Praktikantin bei einem Internet-Startup. Wer wollte die junge Frau tot sehen?
