Laura und das trügerische KunstwerkJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 7: Laura und das trügerische Kunstwerk
40 Min.Ab 12
David Sarkissian wird ermordet in einem Müllcontainer aufgefunden - für seinen Vater, den Galeristen Julius Sarkissian, nicht verwunderlich, da David einen riskanten Lebenswandel pflegte: Er nahm an illegalen Pokerspielen in einer Karaoke-Bar teil. Laura schleicht sich in die Pokerrunde ein, um mehr über das Opfer und seinen möglichen Killer zu erfahren, den sie unter den Spielern vermutet. Die Spur führt jedoch zurück in die Galerie ...
