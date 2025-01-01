Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und der Laufsteg

Staffel 1Folge 6
Laura und der Laufsteg

Detective Laura Diamond

Folge 6: Laura und der Laufsteg

41 Min.Ab 12

Beim Spaziergang mit dem Hund seines Chefs wird Tyler Cole hinterrücks erschossen. Offenbar war das eigentliche Ziel sein Boss, der Designer Tom Burke: Von hinten sehen sich die beiden zum Verwechseln ähnlich. Eine Verdächtige ist das kapriziöse Model Natalie Marquez, das allen Grund hat, Burke zu töten. Doch auch seine Ex-Freundin Alison Torres ist nicht besonders gut auf den Modeschöpfer zu sprechen ...

