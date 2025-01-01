Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 5
41 Min.Ab 12

Eine in Säure aufgelöste Leiche wird in einem Apartment gefunden. Aufgrund des Auflösungsgrades kann das Opfer nicht identifiziert werden. Möglicherweise handelt es sich um den Mieter der Wohnung, Mark Harris. Er vermietete seine Wohnung häufiger über ein Tauschportal, und einige Zwischenmieter feierten dort spezielle Partys. Laura und Billy stürzen sich in die Ermittlungen.

