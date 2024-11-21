Laura und das WundermittelJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 8: Laura und das Wundermittel
41 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
In einem Partybus wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Eine erste Spur führt Laura in einen Men-Stripclub. Die Identität der Toten lässt sich durch die Befragung zweier verdächtiger Stripper zwar immer noch nicht klären, dafür weiß Laura nun, wo sie suchen muss: bei Garden of Glow, einem Kosmetikunternehmen, für das die Tote gearbeitet hat. Je tiefer Laura in die Beauty-Welt eintaucht, desto mehr schmutzigen Geheimnissen kommt sie auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick