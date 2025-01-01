Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und der Brandstifter

Staffel 1Folge 12
Laura und der Brandstifter

Folge 12: Laura und der Brandstifter

41 Min.Ab 12

Eigentlich hat sich Laura zwei Tage freigenommen, um eine Attraktion für das Winterfest der Schule zu basteln. Doch sie kann sich einfach nicht aus dem neuen Fall heraushalten, der Jake und das Team beschäftigt: In einem abbruchreifen Wohnhaus wurde ein Feuer gelegt. Sean, der Sohn der einzigen verbliebenen Mieterin Gloria, konnte gerade noch gerettet werden. Hat der Vermieter das Feuer gelegt, um die beiden endgültig zu vertreiben, oder steckt etwas anderes hinter dem Brand?

