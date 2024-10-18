Mord im Haferfeld - Im Auto angegriffen, im Feld gefundenJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 3: Mord im Haferfeld - Im Auto angegriffen, im Feld gefunden
16 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Eine getötete Frau im Haferfeld. Die junge Karin wird 1983 in einem Feld ermordet und inszeniert entdeckt. Die Spur führt zu einem Täter, der nicht nur diese eine Tat begangen hat.
