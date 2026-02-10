Die Cooking Academy
Folge 92: Verdeckte Narben
23 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Rafael überrascht Moradi mit einer großen Forderung - bekommt er von ihm, was ihm zusteht? Befreit von alten Lasten zeigt er sich so offen wie nie. Juliette dagegen droht, unter dem nahenden Hochzeitstermin und ihren Gefühlen für Matilda zu zerbrechen. Hannes versucht, die Taverne am Laufen zu halten, doch ein einfacher Lieferfehler bringt Dorea direkt zu Etienne. Was als neutrale Begegnung geplant war, entgleist in etwas Unerwartetes ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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