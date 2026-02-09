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Die Cooking Academy

Erpressung

JoynStaffel 1Folge 91vom 09.02.2026
Erpressung

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Die Cooking Academy

Folge 91: Erpressung

23 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6

Irini verliert den Boden unter den Füßen, als sie mit gesundheitlichen Problemen kämpft, die ihr Studium beeinträchtigen. Indes geht Rafael einen Schritt, der alles verändern könnte. Während Destiny ins Hochzeitsfieber gerät, schlägt Juliettes Herz in eine ganz andere Richtung. Doch ihr Vater hat seine eigenen Pläne - und setzt dabei mehr als nur seinen Charme ein. Hinter den Kulissen des "Amélie" kämpft Alexander weiter, bis Felicitas ihn zu einer überraschenden Beichte bewegt.

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