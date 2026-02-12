Die Cooking Academy
Folge 94: Seitensprünge
23 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 6
Juliette sorgt für einen Paukenschlag: Vor allen Gästen lässt sie die Bombe platzen, die alles verändert. Moradi will sich das nicht gefallen lassen und sucht den vermeintlichen Auslöser für die Entscheidung seiner Tochter. Während einer Exkursion der Studierenden kämpft Irini mit gesundheitlichen Problemen, doch Rafael beweist sich als guter Freund und stärkt ihr den Rücken. Alexander dagegen ist überzeugt, dass Felicitas Geheimnisse vor ihm hat. Bestätigt sich sein Verdacht?
