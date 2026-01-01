Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 76vom 19.01.2026
24 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Juliette und Matilda sind beflügelt von ihrer Zuneigung und sprechen das aus, was sie beide lange verschwiegen haben. Gleichzeitig wird Etienne auf dem Schloss von alten Dämonen eingeholt und stößt Dorea mal wieder unnötig vor den Kopf. Auch Destiny muss mit sich selbst ringen: Sie erkennt, dass sie die Prüfung falsch vorbereitet hat und sucht umtriebig nach einem Ausweg. Doch die Zeit läuft gegen sie ...

