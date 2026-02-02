Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Am Abgrund

Staffel 1Folge 86vom 02.02.2026
Am Abgrund

Die Cooking Academy

Folge 86: Am Abgrund

23 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Juliette und Matilda müssen notgedrungen gemeinsam die Hochzeitstorte planen, was ihnen heimlich Nähe erlaubt. Während Amélie Trost bei Felicitas sucht, fürchtet Alexander, seine Familie endgültig verloren zu haben. In seiner Sorge um Rafael informiert Etienne Irini, und die beiden machen sich auf die Suche nach dem Verschollenen. Als Rafael von Etienne gefunden wird, droht die Situation zu eskalieren. Wird er seinen Rachegelüsten freien Lauf lassen?

