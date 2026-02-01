Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Cooking Academy

In flagranti

JoynStaffel 1Folge 87vom 03.02.2026
Joyn Plus
In flagranti

In flagrantiJetzt ohne Werbung streamen

Die Cooking Academy

Folge 87: In flagranti

23 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Amélie nähert sich ihrem Halbbruder freundschaftlich, während Chris versucht, für seinen gebrochenen Vater zu vermitteln. Rafael ist aufgrund der Eskalation mit Etienne erschrocken über sich selbst und über die dunkle Seite, die er bislang nicht kannte. Auch in Etienne wirkt die Situation nach ? Derweil spielen Juliette und Matilda mit dem Feuer, das zwischen ihnen lodert. Werden sie ihre Affäre unbemerkt ausleben können?

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
Joyn
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen