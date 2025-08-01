Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

BetaStaffel 3Folge 14
Folge 14: Der Wanderprediger

45 Min.Ab 6

Ein Prediger macht in Coopers Crossing Station. Marty ist begeistert, denn der Prediger wird von seinem Idol, der Country- und Westernsängerin Jenny Rose, begleitet. Doch Jenny Rose singt nur noch religiöse Lieder. Die Predigt und die Ausstrahlung des Evangelisten zeigen große Wirkung: Maggie blüht auf, ein Blinder wird sehend, und Vera kann aus ihrem Rollstuhl aufstehen. Paula ist begeistert, sie will sich dem Priester anschließen.

