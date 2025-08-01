Die fliegenden Ärzte
Folge 18: Kates Abenteuer
46 Min.Ab 12
Kate ist mit ihrem Pferd unterwegs - und stürzt. Sie verliert kurzzeitig ihr Gedächtnis und weiß nicht, wo sie sich befindet. Durch einen Zufall wird sie von den "Flying Doctors" gefunden. Jack und Chris suchen vergeblich nach Freiwilligen, die mithelfen, das neue Sportzentrum aufzubauen. Doch im letzten Moment springen diese ab. Die beiden stehen mit ihrer Aufgabe wieder einmal ganz alleine da.
