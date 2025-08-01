Die fliegenden Ärzte
Folge 1: Der alte Farmer
46 Min.
Seit seiner Operation lebt der alte Farmer Angus McGregor in einem Pflegeheim - gegen seinen Willen. Seine Schwiegertochter Ann führt inzwischen die Farm. Sie möchte, daß Angus in diesem Heim bleibt, weil sie das Anwesen an George Baxter verkaufen will. Doch Angus denkt nicht daran: Zusammen mit seinem Freund Bill bricht er aus dem Pflegeheim aus. In Coopers Crossing versucht er, sich seine völlige Wiedergenesung bescheinigen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick