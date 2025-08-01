Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Staffel 3Folge 1
Folge 1: Der alte Farmer

46 Min.

Seit seiner Operation lebt der alte Farmer Angus McGregor in einem Pflegeheim - gegen seinen Willen. Seine Schwiegertochter Ann führt inzwischen die Farm. Sie möchte, daß Angus in diesem Heim bleibt, weil sie das Anwesen an George Baxter verkaufen will. Doch Angus denkt nicht daran: Zusammen mit seinem Freund Bill bricht er aus dem Pflegeheim aus. In Coopers Crossing versucht er, sich seine völlige Wiedergenesung bescheinigen zu lassen.

