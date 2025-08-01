Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unheimliche Begegnungen

BetaStaffel 3Folge 10
Folge 10: Unheimliche Begegnungen

45 Min.Ab 6

Auf dem Besitz des alten Rodney veranstalten die "Flying Doctors" ein Picknick. Dabei sollen Kinder mit Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut gemacht werden. Als Rodney bei der Gelegenheit behauptet, er habe einen Hausgeist, nimmt Marty ihn nicht ernst. Marty übernachtet in dem Zimmer, in dem der Geist spuken soll. Tatsächlich bekommt er in der Nacht Besuch - doch das ist alles andere als ein Geist.

