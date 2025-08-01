Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Abenteuer im Ballon

BetaStaffel 3Folge 13
Folge 13: Abenteuer im Ballon

45 Min.Ab 6

Ein Sandsturm hat das Flugzeug der "Flying Doctors" ausfallen lassen. Geoffrey und Kate müssen zu ihren Patienten über Land fahren. Auf dem Weg zu den Hendos hat ihr Wagen auch noch eine Reifenpanne. Bei den Hendos treffen sie eine Familie, die mit zwei Ballons auf Expedition ist. Maggie hat die Idee, mit einer Ballonwettfahrt Geld für die "Flying Doctors" zu sammeln. In der Luft bekommt einer der Luftschiffer plötzlich eine Kolik.

