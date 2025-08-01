Die fliegenden Ärzte
Folge 16: Todds Heilung
45 Min.Ab 12
Todds Zerrung ist bald geheilt. Seiner Agoraphobie werden Dr. Chris Randall und ihr Team nicht Herr. In der Klinik findet Todd einen Freund, den Jungen Danny. Todd muss einen Anfall Dannys mitansehen. Er bezwingt seine Angst und lernt so, seine eigene Krankheit zu kontrollieren. D. J. wird nicht damit fertig, dass ihm die Haare ausfallen. Er trägt nur noch Hut, bestellt sich ein Haarwuchsmittel und lässt Geoffrey Tests machen. Das Ergebnis ist frustrierend.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick