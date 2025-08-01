Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Die Uhr ist abgelaufen

45 Min.Ab 12

Sams Freund Bob Archer ist Pilot eines Flugzeugs zur Schädlingsbekämpfung. Seit sein Sohn durch ein Pestizid ums Leben gekommen ist, setzt sich Bob radikal für den Umweltschutz ein. Aus Protest gegen die Umweltpolitik der Regierung fliegt er nach Canberra. Er droht, das Pestizid in den Trinkwassersee abzulassen. Bevor es zu Verhandlungen kommt, stürzt Bobs Maschine mit einem Motorschaden ab.

