Die fliegenden Ärzte
Folge 15: Eine rätselhafte Krankheit
46 Min.Ab 12
Kimberley White kommt überraschend nach Coopers Crossing. Sie hat ihren Sohn Todd aus Manhattan mitgebracht, um ihm Australien zu zeigen. Todd verhält sich sehr abweisend: Bei einem Ausflug zieht er sich eine Verletzung zu. Während der Behandlung findet Chris heraus, dass der Junge an Agoraphobie leidet. Unterdessen lässt sich Marty, der rettungslos in Paula verliebt ist, von Vic beraten, wie man mit Frauen umgeht.
