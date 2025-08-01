Gerichtstag in Coopers CrossingJetzt kostenlos streamen
Die fliegenden Ärzte
Folge 8: Gerichtstag in Coopers Crossing
46 Min.Ab 12
Gerichtstag in Coppers Crossing: Heute müssen sich die beiden Gauner Hurtle und Vic wegen des gestohlenen Rolls-Royce vor Gericht verantworten. Nachdem sie mit einer richterlichen Ermahnung davonkommen, verlässt Hurtle Coopers Crossing wieder. Chris hat von Mike, der seiner Frau nach Paris gefolgt ist, sein altes Flugzeug bekommen. Stolz geht nun Chris Randall als echte fliegende Ärztin in die Luft.
