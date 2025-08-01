Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Der heiße Rolls-Royce

BetaStaffel 3Folge 7
Der heiße Rolls-Royce

Der heiße Rolls-RoyceJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 7: Der heiße Rolls-Royce

46 Min.

Hurtle hat einen Job: Er überführt einen Rolls-Royce nach Sydney. Unterwegs macht er in Coopers Crossing Station. Durch das Radio erfährt er, dass der Rolls gestohlen ist. Unwissentlich war er dabei, einer Verbrecherbande zu helfen. Unterdessen hat die neue Röntgenassistentin Paula die erste Auseinandersetzung mit Geoffrey: Weil Paula das Flirten mit ihren Patienten wichtiger ist, unterläuft ihr ein grober Fehler.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen