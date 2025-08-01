Die fliegenden Ärzte
Folge 7: Der heiße Rolls-Royce
46 Min.
Hurtle hat einen Job: Er überführt einen Rolls-Royce nach Sydney. Unterwegs macht er in Coopers Crossing Station. Durch das Radio erfährt er, dass der Rolls gestohlen ist. Unwissentlich war er dabei, einer Verbrecherbande zu helfen. Unterdessen hat die neue Röntgenassistentin Paula die erste Auseinandersetzung mit Geoffrey: Weil Paula das Flirten mit ihren Patienten wichtiger ist, unterläuft ihr ein grober Fehler.
