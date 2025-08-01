Die fliegenden Ärzte
Folge 29: Mick und Julia
46 Min.
Glücklich, aber unverheiratet reisen Julia und Mick durchs Land. Sie sind auf der Flucht vor Julias Tochter, die ihre Mutter lieber im Altersheim sähe. Auf Anregung des immer noch sportlichen und unternehmungslustigen Mick hin veranstaltet Coopers Crossing einen 20-Kilometer-Lauf. Mick übersteht die Anstrengung augenscheinlich bestens, stirbt jedoch kurz darauf. Julia unternimmt einen Selbstmordversuch.
