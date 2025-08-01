Die fliegenden Ärzte
Folge 34: Ein Kind ist geboren
45 Min.Ab 12
Chris bekommt es ihrer ständigen Anfälle wegen mit der Angst. Sie entschließt sich zur Operation. Jack begleitet sie nach Sydney. Alice bekommt ihr Kind, weigert sich aber standhaft, den Vater zu nennen. Dafür benimmt sich ihr eigener Vater sehr seltsam. Er versteigt sich zu der Behauptung, das Kind sei der wiedergeborene Messias und von seiner Tochter in unbefleckter Empfängnis geboren.
