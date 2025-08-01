Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Geheimnis um Mikey

BetaStaffel 4Folge 25
Geheimnis um Mikey

Geheimnis um MikeyJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 25: Geheimnis um Mikey

46 Min.

Der sechsjährige Mikey wird nach einem Unfall ins Krankenhaus geflogen. Durch die Blutgruppe kommt heraus, dass Vince nicht sein Vater sein kann. Dieser reagiert zunächst eifersüchtig. Dann stellt sich heraus, dass Mikey nach seiner Geburt mit einem anderen Baby vertauscht worden war. Vince sucht das andere betroffene Elternpaar auf. Er bringt es nicht fertig, ihnen die Wahrheit zu sagen. Alles bleibt, wie es war.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen