Die fliegenden Ärzte

Ein guter Verlierer

Ein guter Verlierer

Folge 30: Ein guter Verlierer

45 Min.

Megan Price kommt mit ihrem Vater nach Coopers Crossing, um dort ein Gasfeld zu besichtigen. Bei einer Explosion auf dem Gasfeld werden vier Arbeiter schwer, Price leicht verletzt. Aus Platzmangel im Flugzeug muss zunächst einer zurückbleiben. Tom entscheidet, dass die Arbeiter zuerst ausgeflogen werden und Price das nächste Flugzeug abwarten muss. Price leidet jedoch an Angina und stirbt an einem Herzanfall.

