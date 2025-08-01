Die fliegenden Ärzte
Folge 36: Ein trauriger Abschied
46 Min.Ab 6
D. J. bekommt Besuch von seinem Vater, der Australien verlassen und in Griechenland ein Hotel eröffnet hat. Jetzt soll D. J. in das Familiengeschäft einsteigen. D. J. versucht, seinem Vater einen Einblick in seine Arbeit im Outback zu verschaffen. Dieser ist nur entsetzt, unter welchen primitiven Umständen manche Menschen hier leben. Doch dann erlebt er einen Einsatz der "Flying Doctors" mit.
