Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Ein trauriger Abschied

BetaStaffel 4Folge 36
Ein trauriger Abschied

Ein trauriger AbschiedJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 36: Ein trauriger Abschied

46 Min.Ab 6

D. J. bekommt Besuch von seinem Vater, der Australien verlassen und in Griechenland ein Hotel eröffnet hat. Jetzt soll D. J. in das Familiengeschäft einsteigen. D. J. versucht, seinem Vater einen Einblick in seine Arbeit im Outback zu verschaffen. Dieser ist nur entsetzt, unter welchen primitiven Umständen manche Menschen hier leben. Doch dann erlebt er einen Einsatz der "Flying Doctors" mit.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen