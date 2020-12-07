Die Gemeinschaftspraxis
Folge 16: Liebe ohne Limit
23 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 6
Die 17-jährige Sarah kommt mit diversen Schnittverletzungen in die Praxis. Ist das Mädchen wirklich gestolpert und in einen Glastisch gefallen? Die Mutter hat einen schweren Verdacht gegen den älteren Freund der Tochter: Hat er sich etwa an der Schülerin vergangen? Zum Glück kommen die Ärzte der Gemeinschaftspraxis durch einen entscheidenden Hinweis auf die Lösung!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick