Die Gemeinschaftspraxis
Folge 6: Dynamisches duo
23 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12
Eine Bauchtanzvorführung endet im Desaster, als die üppige Marina (25) unter Schmerzen frontal gegen eine Scheibe kracht. Ist finanzieller Stress schuld an ihrem Zustand oder belastet sie ein Geheimnis, das sie noch nicht einmal ihrer besten Freundin Frida (23) anvertrauen kann? - Oma Gerda will mit Enkeltochter Bonnie (7) eigentlich nur ein Rezept in der Gemeinschaftspraxis abholen, als eine Katastrophe geschieht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick