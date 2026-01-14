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Die Gruselschule

Der geheimnisvolle Professor Samsa

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Der geheimnisvolle Professor Samsa

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Die Gruselschule

Folge 10: Der geheimnisvolle Professor Samsa

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei der Suche nach einem Thema für eine Klassenarbeit stößt Eduard auf die Forschungsunterlagen von Professor Samsa, der vor vielen Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwand. Er erforschte die „Polymorphie“ und glaubte an die Verwandlung von Menschen in Tiere. Eduard entdeckt das unterirdische Labor von Prof. Samsa und führt dessen Arbeit fort. Er glaubt, dass sich der Professor in eine Spinne verwandelt hat und will ihn wieder zurückverwandeln. Doch das Experiment misslingt. Viktoria spült die Spinne versehentlich in einen Abfluss und während Jessika ihn tröstet

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