Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Zweimal Josch

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Zweimal Josch

Zweimal JoschJetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 6: Zweimal Josch

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Da Josch die Experimente von Herr Edgar im Chemieunterricht langweilig findet, bastelt er an seinen eigenen Versuchen, die er aus einem Zauberbuch hat. Zu seinem größten Erstaunen gelingt es ihm, seinen Doppelgänger zu erschaffen. Sein Zwilling ist charakterlich das ganze Gegenteil von ihm: höflich, nett und hilfsbereit. Josch ist begeistert. Während er sich seinem Videospiel widmet, besucht für ihn der „falsche“ Josch den Unterricht und ist besonders zu den Mädchen äußerst liebenswürdig. Das macht Eduard misstrauisch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 Kids
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen