Die Gruselschule
Folge 6: Zweimal Josch
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Da Josch die Experimente von Herr Edgar im Chemieunterricht langweilig findet, bastelt er an seinen eigenen Versuchen, die er aus einem Zauberbuch hat. Zu seinem größten Erstaunen gelingt es ihm, seinen Doppelgänger zu erschaffen. Sein Zwilling ist charakterlich das ganze Gegenteil von ihm: höflich, nett und hilfsbereit. Josch ist begeistert. Während er sich seinem Videospiel widmet, besucht für ihn der „falsche“ Josch den Unterricht und ist besonders zu den Mädchen äußerst liebenswürdig. Das macht Eduard misstrauisch.
