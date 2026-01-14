Die Gruselschule
Folge 19: Jetzt bestimmen wir!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Gertrud nimmt die Kinder beim Sportunterricht gern hart ran. Aber als sie im strömenden Regen pausenlos Liegestütze machen müssen, finden die Kids, dass das Maß voll ist. Sie beschließen einen Schülerrat zu gründen und Direktor Bertram findet diese Idee gut. Als Gertrud davon erfährt schäumt sie vor Wut und durch Hexerei macht sie die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes mundtot. Als diese beim Direktor ihre Änderungsvorschläge vorbringen wollen, können sie nicht mehr sprechen. Als Gertrud erfährt, dass die Kinder die Vorschläge schriftlich einreichen wollen, sperrt sie sie ein.
