Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Das Geheimnis der schwarzen Katze

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Das Geheimnis der schwarzen Katze

Das Geheimnis der schwarzen KatzeJetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 15: Das Geheimnis der schwarzen Katze

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Am Freitag, den 13. gibt es vorsichtshalber auf der Gruselschule frei und alle laufen mit irgendwelchen Glücksbringern herum. Nur Jessika nicht. Sie ist absolut nicht abergläubisch und versucht ihren Freunden zu beweisen, dass das alles Humbug ist. Sie verschüttet mit Absicht Salz, macht einen Spiegel kaputt und als sie unter einer Leiter durchgeht und ihr ein Hammer auf den Kopf fällt, hat sie dafür eine natürliche Erklärung. Aber als sie verbotenerweise das „gefährliche Puzzlespiel“ komplett zusammensetzt, um endgültig zu beweisen, dass Aberglaube Quatsch ist, verschwindet sie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 International
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen