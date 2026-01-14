Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Der Junge aus dem See

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Der Junge aus dem See

Der Junge aus dem SeeJetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 20: Der Junge aus dem See

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jessika drückt sich vor der Schwimmstunde, weil sie nicht schwimmen kann und wird deshalb von ihren Freunden verspottet. Trotzig geht sie in den See und versucht, es sich selbst beizubringen. Sie ertrinkt beinahe, wenn nicht im letzten Moment ein junger Wassermann im See auftauchen würde. Die Beiden freunden sich an und Direktor Bertram nimmt ihn als neuen Schüler in der Gruselschule auf. Aber das Leben auf der Erde ist für das Wasserwesen doch sehr befremdlich. Er sorgt in der ganzen Schule nur für Panik und Verwirrung und muss schließlich erkennen, dass er nicht in diese Welt passt

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 Kids
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen