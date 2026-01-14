Vorsicht, bissige Bettwanze!Jetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 14: Vorsicht, bissige Bettwanze!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Josch hat eine Wanze im Bett, hinter der der Insektensammler Gisbert schon lange her ist: Die Propheten-Bettwanze. Wenn man von ihr gebissen wird, träumt man, was in der Zukunft geschieht. Und tatsächlich, am nächsten Tag erlebt Josch genau die Situationen, die er in der Nacht zuvor geträumt hat. Das findet er natürlich cool. Doch als er in der folgenden Nacht träumt, wie Jessika ihn umarmt, gerät er in Panik. Denn er möchte seinem Freund Eduard, der in sie verknallt ist, nicht in die Quere kommen.
