Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Pralinen-Fieber

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
Pralinen-Fieber

Pralinen-FieberJetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 18: Pralinen-Fieber

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Beim Aufräumen des Dachbodens finden die Kinder eine „Gedächtnis-Lösch-Maschine“. Zuerst machen sie allerlei Unfug damit, aber dann beschliessen, sie gut zu verstecken. Als unverhofft die Eltern von Viktoria auftauchen und mit Entsetzen feststellen, was das für eine seltsame Schule ist, gibt es nur eine Möglichkeit: Das Gedächtnis der Eltern zu löschen. Jessika hat das Versteck von der Gedächtnis-Maschine vergessen, aber mit Eduards Hilfe finden sie sie doch noch und löschen damit die Erinnerung der Eltern. Die Gruselschule ist noch einmal gerettet!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 International
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen