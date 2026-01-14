Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gruselschule

Die Kammer der Wünsche

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Die Kammer der Wünsche

Die Gruselschule

Folge 5: Die Kammer der Wünsche

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Weil Eduard keine Idee hat, was er später einmal werden will, geht er in die Kammer der Wünsche. Dort probiert er einen Wunsch nach dem anderen aus, bis er mit Entsetzen feststellt, dass vor seinen Augen nach und nach all seine Freunde und Lehrer verschwinden. Sie müssen jetzt für immer in der Kammer der Wünsche bleiben, weil Eduard ihnen alle Wünsche weggenommen hat. Aber eine Möglichkeit gibt es, sie wieder zurückzuholen. Er muss auf seinen größten, sehnlichsten Wunsch verzichten, die Erfüllung seiner heimlichen Liebe zu Jessika.

