Die Gruselschule
Folge 8: Vier Wünsche
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Viktoria hat 4 Wünsche frei und möchte, dass sie an der Schule endlich einmal das Sagen hat. Als neue Frau Direktor will sie alles ändern und für sich besser machen, doch sie erreicht genau das Gegenteil. Sie mischt sich in alles ein und weiß alles besser. Unglücklicherweise hört sie nicht auf den dringenden Rat von Gilbert, dass die Heizung unbedingt repariert werden muss. Die explodiert, aber zum Glück hat Viktoria noch einen letzten Wunsch frei. Sie wünscht sich, dass alles wieder so ist wie es einmal war
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